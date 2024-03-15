Nöbetçi Eczaneler (15 Mart 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
15/03/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ERSAĞ ECZANESİ
15.03.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 62 17
Fuar Yolu üzeri Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Lefkoşa
***
MUSTAFA PEHLİVAN ECZANESİ
15.03.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 71 07
Şht. Ecvet Yusuf Cad. No: 88, Kızılbaş, Lefkoşa
***
SEV ECZANESİ
15.03.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 44 14
Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ARDA ÇELİK ECZANESİ
15.03.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 69
Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
***
SALİM KARABEKİR ECZANESİ
15.03.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 845 98 36
Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne
***
ZİYA SENCER ECZANESİ
15.03.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 826 51 91
Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
15.03.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 364 84 94
Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa
***
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
15.03.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 94
Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GÜLSEN ECZANESİ
15.03.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
15.03.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
15.03.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele