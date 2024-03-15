Nöbetçi Eczaneler (15 Mart 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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15/03/2024

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Nöbetçi Eczaneler (15 Mart 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ERSAĞ ECZANESİ

15.03.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 62 17

Fuar Yolu üzeri Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Lefkoşa

***

MUSTAFA PEHLİVAN ECZANESİ

15.03.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 71 07

Şht. Ecvet Yusuf Cad. No: 88, Kızılbaş, Lefkoşa

***

SEV ECZANESİ

15.03.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 44 14

Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ARDA ÇELİK ECZANESİ

15.03.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 69

Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

***

SALİM KARABEKİR ECZANESİ

15.03.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 845 98 36

Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne

***

ZİYA SENCER ECZANESİ

15.03.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 826 51 91

Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

15.03.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 364 84 94

Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa

***

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

15.03.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 94

Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GÜLSEN ECZANESİ

15.03.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

15.03.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

15.03.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

 

15/03/2024 09:25
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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