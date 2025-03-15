Nöbetçi Eczaneler (15 Mart 2025)

15 Mart Cumartesi KKTC Nöbetçi Eczaneleri

YAYIN TARİHİ:
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15/03/2025

Nöbetçi Eczaneler (15 Mart 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BALIN ECZANESİ

15.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 18 13

Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa

TUNA ECZANESİ

15.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 78 74

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza ve Mochachina yanı Yenişehir

ZEHRA ECZANESİ

15.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 59 47

Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

NURÇAĞ ECZANESİ

15.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

15.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

TÖREN 2 ECZANESİ

15.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 17 90

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

NASİM ECZANESİ

15.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 03 40

Colins yanında, Ozkoç Plaza, Calıforıan Restorant karşısında, Salamis Yolu Mağusa

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

15.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 53

Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ

15.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 851 58 21

Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

15.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

15.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

MEHMET HOCA ECZANESİ

15.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 873 30 98

Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi

İSKELE BÖLGESİ:

SEVİLAY PIRLANTA ECZANESİ

15.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht. Davut Sadık Sok., İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

15.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

15.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

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TAGS: KKTC, Nöbetçi Eczaneleri
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