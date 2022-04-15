Nöbetçi Eczaneler (15 Nisan 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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15/04/2022

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Nöbetçi Eczaneler (15 Nisan 2022)

LEFKOŞA

TÖRENAĞA ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. No:60 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa

 2281 008

EREN ECZANESİ

 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy / Lefkoşa

 0392 225 24 74

ÇAĞANSOY ECZANESİ

 Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli / Lefkoşa

 03922236766

GİRNE

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI / Girne

 03928152025

BAŞAK ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne / Girne

 03928153620

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Girne

 0392 821 34 34

GAZİMAĞUSA

KARAKOL ECZANESİ

 Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa / Gazimağusa

 03923656519

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi Magusa / Gazimağusa

 05338797994

GÜZELYURT

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı / Güzelyurt

 0392 714 18 94

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke / Lefke

 03927278240

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele / İskele

 0548 860 55 54

 

 

 

15/04/2022 08:36
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 15 nisan 2022,
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