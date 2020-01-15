Nöbetçi Eczaneler (15 Ocak 2020)

Nöbetçi Eczaneler...

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15/01/2020
HK

Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi 15 Ocak 2020

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Nöbetçi Eczaneler (15 Ocak 2020)

LEFKOŞA:

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

 Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

 03922234604

***

ECEGÜL ECZANESİ

 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa

 03922255847

***

SEROL ECZANESİ

 Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı

 03922272064

GİRNE:

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu

 03928152150

***

İLGEN ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne

 03928158118

GAZİMAĞUSA:

ADA ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa

 03923653130

***

GÜLOĞLU ECZANESİ

 M. Kemal Bulvarı Alasya Park Sitesi Dükkan:4

 03923653868

GÜZELYURT:

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 03927143591

LEFKE:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 03927288312

15/01/2020 09:58
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