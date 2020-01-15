Nöbetçi Eczaneler (15 Ocak 2020)
Nöbetçi Eczaneler...
15/01/2020
HK
Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi 15 Ocak 2020
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LEFKOŞA:
EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
03922234604
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ECEGÜL ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa
03922255847
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SEROL ECZANESİ
Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı
03922272064
GİRNE:
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu
03928152150
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İLGEN ECZANESİ
Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne
03928158118
GAZİMAĞUSA:
ADA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa
03923653130
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GÜLOĞLU ECZANESİ
M. Kemal Bulvarı Alasya Park Sitesi Dükkan:4
03923653868
GÜZELYURT:
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
03927143591
LEFKE:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
03927288312