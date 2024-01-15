Nöbetçi Eczaneler (15 Ocak 2024)
15/01/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
APAYDIN ECZANESİ
15.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 51 59
2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa
***
ORTAKÖY ECZANESİ
15.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 32 00
Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar (Molto )Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa
***
SERKAN KERVAN ECZANESİ
15.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 80 91
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ADAŞEHİR ECZANESİ
15.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 01 88
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
***
MARYAM ECZANESİ
15.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
***
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
15.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 41 42
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BURCU GÖKALP ECZANESİ
15.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 39
***
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
15.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 60
Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
15.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 18 94
Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
15.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
15.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele