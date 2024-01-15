Nöbetçi Eczaneler (15 Ocak 2024)

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15/01/2024

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Nöbetçi Eczaneler (15 Ocak 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

APAYDIN ECZANESİ

15.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 51 59

2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa

***

ORTAKÖY ECZANESİ

15.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 32 00

Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar (Molto )Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa

***

SERKAN KERVAN ECZANESİ

15.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 80 91

Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ADAŞEHİR ECZANESİ

15.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 01 88

Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

***

MARYAM ECZANESİ

15.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

***

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

15.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BURCU GÖKALP ECZANESİ

15.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 39

***

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

15.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 60

Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

15.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 18 94

Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

15.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

15.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

 

15/01/2024 10:44
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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