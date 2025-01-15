Nöbetçi Eczaneler (15 Ocak 2025)

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15/01/2025

Nöbetçi Eczaneler (15 Ocak 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DİLAY KILÇIK ECZANESİ

15.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 330 00 89

Şht. Cumhur Yüzlü Sokak, Hacıali Apt. Blok B No: 27, Ortaköy, Lefkoşa

***

GÜLNUR ECZANESİ

15.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 66 30

N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Kalın Yol üzeri Güvenir Göz Hastanesi yanı Köseoğlu market sırası Metehan Lefkoşa

***

UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ

15.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 444 86 88

Şht. Mustafa Ruso Cad. No:17, Küçük Kaymaklı Macro Süperarket karşısı(Eski Lemar Süpermarket), Aras Kargo yanı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

15.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

MUCİZEM ECZANESİ

15.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

***

TÖREN 2 ECZANESİ

15.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 17 90

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÖZNERGİS ECZANESİ

15.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 92

Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı

***

TANYA SALİMER ECZANESİ

15.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 99 88

15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

15.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

15.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ERDEM SURURİ ECZANESİ

15.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0548) 844 12 78

Şht. Günay Bey Caddesi No: 13/C, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

15.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

***

KARPAZIN ECZANESİ

15.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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