Nöbetçi Eczaneler (15 Ocak 2025)
15/01/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DİLAY KILÇIK ECZANESİ
15.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 330 00 89
Şht. Cumhur Yüzlü Sokak, Hacıali Apt. Blok B No: 27, Ortaköy, Lefkoşa
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GÜLNUR ECZANESİ
15.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 66 30
N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Kalın Yol üzeri Güvenir Göz Hastanesi yanı Köseoğlu market sırası Metehan Lefkoşa
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UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
15.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 444 86 88
Şht. Mustafa Ruso Cad. No:17, Küçük Kaymaklı Macro Süperarket karşısı(Eski Lemar Süpermarket), Aras Kargo yanı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
15.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
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MUCİZEM ECZANESİ
15.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
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TÖREN 2 ECZANESİ
15.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 17 90
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÖZNERGİS ECZANESİ
15.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 92
Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı
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TANYA SALİMER ECZANESİ
15.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 99 88
15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
15.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
15.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ERDEM SURURİ ECZANESİ
15.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0548) 844 12 78
Şht. Günay Bey Caddesi No: 13/C, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
15.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
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KARPAZIN ECZANESİ
15.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy