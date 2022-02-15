Nöbetçi Eczaneler (15 Şubat 2022)

Ülke Genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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15/02/2022

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Nöbetçi Eczaneler (15 Şubat 2022)

LEFKOŞA

İmge Eczanesi

Yaman Bey Sokak No:8 Göçmenköy / Lefkoşa
(Şehit Yalçın İlkokulu karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 223-59-51

Kızılbaş Eczanesi

Kemal Aksay Caddesi No:43/2 Taşkınköy Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 225-32-59

Necatibey Eczanesi

Osman Paşa Caddesi No:9/7 Köşklüçiftlik Lefkoşa
(Halk Bankası ve Hangover karşısı, Domino Pizza yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

MAĞUSA

Çisem Eczanesi

Halil Hamza Yolu, Kaliland Bölgesi Alasya Park Sitesi karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 365-40-04

Petek Eczanesi

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi No:3/4 Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 366-29-28

GİRNE

Mehmet Kamiloğlu Eczanesi

Mustafa Çağatay Caddesi No:41/C Girne
(Dr.Akçıçık Hastanesi yolu)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 815-21-50

Önal Aktolga Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, No:181 (33) Karaoğlanoğlu / Girne
(Lastikçi Cahit yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 822-41-42

Özenir Eczanesi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Kocatepe Sokak No:69 Girne
(Lapta Manolya Hotel karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (542) 876-06-60

GÜZELYURT

Camcıoğlu Eczanesi

Şehit Münür Dilaver Sokak No:24/C Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 714-24-57

İSKELE

Nalan Eczanesi

Kordonboyu Caddesi No:35/B Bahçeler İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))

0 (392) 371-40-06

LEFKE

Enver Polili Eczanesi

Şehit Mehmet Salahi Sokak, Doğancı Life Sitesi LAÜ Yolu
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))

0 (392) 727-76-46

15/02/2022 16:21
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, 15 Şubat 2022, KKTC
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