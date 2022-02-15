Nöbetçi Eczaneler (15 Şubat 2022)
Ülke Genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
15/02/2022
LEFKOŞA
İmge Eczanesi
Yaman Bey Sokak No:8 Göçmenköy / Lefkoşa
(Şehit Yalçın İlkokulu karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 223-59-51
Kızılbaş Eczanesi
Kemal Aksay Caddesi No:43/2 Taşkınköy Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 225-32-59
Necatibey Eczanesi
Osman Paşa Caddesi No:9/7 Köşklüçiftlik Lefkoşa
(Halk Bankası ve Hangover karşısı, Domino Pizza yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
MAĞUSA
Çisem Eczanesi
Halil Hamza Yolu, Kaliland Bölgesi Alasya Park Sitesi karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 365-40-04
Petek Eczanesi
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi No:3/4 Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 366-29-28
GİRNE
Mehmet Kamiloğlu Eczanesi
Mustafa Çağatay Caddesi No:41/C Girne
(Dr.Akçıçık Hastanesi yolu)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 815-21-50
Önal Aktolga Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, No:181 (33) Karaoğlanoğlu / Girne
(Lastikçi Cahit yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 822-41-42
Özenir Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Kocatepe Sokak No:69 Girne
(Lapta Manolya Hotel karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (542) 876-06-60
GÜZELYURT
Camcıoğlu Eczanesi
Şehit Münür Dilaver Sokak No:24/C Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 714-24-57
İSKELE
Nalan Eczanesi
Kordonboyu Caddesi No:35/B Bahçeler İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))
0 (392) 371-40-06
LEFKE
Enver Polili Eczanesi
Şehit Mehmet Salahi Sokak, Doğancı Life Sitesi LAÜ Yolu
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))
0 (392) 727-76-46