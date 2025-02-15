Nöbetçi Eczaneler (15 Şubat 2025)

15 Şubat Cuma KKTC Nöbetçi Eczaneleri

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15/02/2025

Nöbetçi Eczaneler (15 Şubat 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

15.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 90 50

Salih Mecit Sokak Mustafa Tunçbilek Apt. No: 10/A, Puma ve Haydar Paşa Ticaret Lisesi Yolu üstü Lefkoşa

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

15.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 08 30

Kemal Şemiler Cad. No: 6/B, Kermiya, Lefkoşa

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

15.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 40 20

Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

ARDA ÇELİK ECZANESİ

15.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 886 60 85

Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

DÜNYA ECZANESİ

15.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 09

Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

15.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

ASLI EREN ECZANESİ

15.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 47 47

Ziya Gökalp Cad. No: 41, eski Belça Süpermarket yolu, Bitirim Ayakkabı yanı, Gazimağusa

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

15.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 25 25

Uluçam Sokak Döveç Elite Life Apt. 32 Dükkan No: 8, Sakarya Çocuk Dünyası ve Pizza Town yanı, eski Pakduş yolu üzeri, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

15.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

ALTINCI ECZANESİ

15.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 85 00

Şht. Nejdet Levent Sok. Dük. No: 4A, Denizli, Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

VİJDAN BAYSAL ECZANESİ

15.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0548) 825 19 03

Mustafa Kemal Bulvarı Kıbrıslı Caddesi Lemon Country 34, Apt. No: 2, Minareliköy, Lefkoşa

ALT MESARYA BÖLGESİ

DÖRTYOL ECZANESİ

15.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0542) 851 64 34

Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa

İSKELE BÖLGESİ

ERDEM SURURİ ECZANESİ

15.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 844 12 78

Şht. Günay Bey Caddesi No: 13/C, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

15.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele

SAKİNER ECZANESİ

15.02.2025 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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