Nöbetçi Eczaneler (15 Şubat 2025)
15 Şubat Cuma KKTC Nöbetçi Eczaneleri
15/02/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
15.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 90 50
Salih Mecit Sokak Mustafa Tunçbilek Apt. No: 10/A, Puma ve Haydar Paşa Ticaret Lisesi Yolu üstü Lefkoşa
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
15.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 08 30
Kemal Şemiler Cad. No: 6/B, Kermiya, Lefkoşa
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
15.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 40 20
Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ARDA ÇELİK ECZANESİ
15.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 886 60 85
Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
DÜNYA ECZANESİ
15.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 09
Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
15.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 41 42
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ASLI EREN ECZANESİ
15.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 47 47
Ziya Gökalp Cad. No: 41, eski Belça Süpermarket yolu, Bitirim Ayakkabı yanı, Gazimağusa
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
15.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 25 25
Uluçam Sokak Döveç Elite Life Apt. 32 Dükkan No: 8, Sakarya Çocuk Dünyası ve Pizza Town yanı, eski Pakduş yolu üzeri, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
15.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ALTINCI ECZANESİ
15.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 85 00
Şht. Nejdet Levent Sok. Dük. No: 4A, Denizli, Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
VİJDAN BAYSAL ECZANESİ
15.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0548) 825 19 03
Mustafa Kemal Bulvarı Kıbrıslı Caddesi Lemon Country 34, Apt. No: 2, Minareliköy, Lefkoşa
ALT MESARYA BÖLGESİ
DÖRTYOL ECZANESİ
15.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0542) 851 64 34
Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa
İSKELE BÖLGESİ
ERDEM SURURİ ECZANESİ
15.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0548) 844 12 78
Şht. Günay Bey Caddesi No: 13/C, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
15.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele
SAKİNER ECZANESİ
15.02.2025 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa