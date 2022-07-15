Nöbetçi Eczaneler (15 Temmuz 2022)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi (15 Temmuz 2022)

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15/07/2022

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Nöbetçi Eczaneler (15 Temmuz 2022)

LEFKOŞA

ALPDOĞAN ECZANESİ

15.07.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 36

Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa

TUNA ECZANESİ

15.07.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 78 74

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Yenişehir

ZEHRA ECZANESİ

15.07.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 59 47

Şht.Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy Lefkoşa

GİRNE

EMİN ECZANESİ

15.07.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

GÜNDAL ECZANESİ

15.07.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 816 05 43

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı

MUCİZEM ECZANESİ

15.07.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 50 - (0548) 851 11 50

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

GAZİMAĞUSA

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

15.07.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 20 26

15 Ağustos Bulvarı Namık kemal Halken Tower Apt.No:5 Mağusa

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

15.07.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 59 59

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

GÜZELYURT

RESMİYE ESE ECZANESİ

15.07.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

15.07.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

15.07.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele

 

 

15/07/2022 09:22
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 15 TEMMUZ 2022,
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