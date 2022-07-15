Nöbetçi Eczaneler (15 Temmuz 2022)
Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi (15 Temmuz 2022)
15/07/2022
LEFKOŞA
ALPDOĞAN ECZANESİ
15.07.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 36
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa
TUNA ECZANESİ
15.07.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 78 74
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Yenişehir
ZEHRA ECZANESİ
15.07.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 59 47
Şht.Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy Lefkoşa
GİRNE
EMİN ECZANESİ
15.07.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
GÜNDAL ECZANESİ
15.07.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 816 05 43
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı
MUCİZEM ECZANESİ
15.07.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 50 - (0548) 851 11 50
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
GAZİMAĞUSA
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
15.07.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 20 26
15 Ağustos Bulvarı Namık kemal Halken Tower Apt.No:5 Mağusa
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
15.07.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 59 59
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
GÜZELYURT
RESMİYE ESE ECZANESİ
15.07.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
15.07.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
15.07.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele