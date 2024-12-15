Nöbetçi Eczaneler-15.12.2024

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15/12/2024

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Nöbetçi Eczaneler-15.12.2024

LEFKOŞA BÖLGESİ

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

15.12.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 14 57

Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti geçince, Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, B1 Market yanı, Yenişehir, Lefkoşa

İNCİRLİ ECZANESİ

15.12.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 330 20 22

46/A Kemal Şemiler Cad. Aydemet - Kermiya, Lefkoşa

YEŞİM ECZANESİ

15.12.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 225 69 18

Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

15.12.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

15.12.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

POSTACIOĞLU ECZANESİ

15.12.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00

Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne Akçiçek Hastanesi karşısı, Girne

GAZİMAĞUSA BÖLGESİ

ÖZGE KALE ECZANESİ

15.12.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 88 66

Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa

ÖZNERGİS ECZANESİ

15.12.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 92

Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı

GÜZELYURT BÖLGESİ

NİLGÜN ECZANESİ

15.12.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

15.12.2024 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

15.12.2024 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA BÖLGESİ

MEHMET HOCA ECZANESİ

15.12.2024 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0533) 873 30 98

Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

15.12.2024 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

15.12.2024 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

15.12.2024 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler-15.12.2024
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