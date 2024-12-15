Nöbetçi Eczaneler-15.12.2024
15/12/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
15.12.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 14 57
Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti geçince, Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, B1 Market yanı, Yenişehir, Lefkoşa
İNCİRLİ ECZANESİ
15.12.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 330 20 22
46/A Kemal Şemiler Cad. Aydemet - Kermiya, Lefkoşa
YEŞİM ECZANESİ
15.12.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 225 69 18
Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
15.12.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
15.12.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 822 41 42
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
POSTACIOĞLU ECZANESİ
15.12.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00
Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne Akçiçek Hastanesi karşısı, Girne
GAZİMAĞUSA BÖLGESİ
ÖZGE KALE ECZANESİ
15.12.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 88 66
Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa
ÖZNERGİS ECZANESİ
15.12.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 92
Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı
GÜZELYURT BÖLGESİ
NİLGÜN ECZANESİ
15.12.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
15.12.2024 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
SERDARLI ECZANESİ
15.12.2024 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ
MEHMET HOCA ECZANESİ
15.12.2024 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0533) 873 30 98
Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
15.12.2024 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
15.12.2024 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
15.12.2024 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz