Nöbetçi Eczaneler 15/08/2024

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15/08/2024

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Nöbetçi Eczaneler 15/08/2024

15/08/2024 Nöbetçi Eczaneler

Zerin Volkan Eczanesiyol tarifi

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt. Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-59-59

Güzer Eczanesiyol tarifi

Çanakkale Mahallesi, Hasan Mehmet Kırmızı Sokak, Dershaneler Yolu Güzer Su Apt. Dükkan No:1 Gazimağusa
» City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GazimağusaÇanakkale

0 (533) 874-03-74

Mucizem Eczanesiyol tarifi

Naci Talat Caddesi, No:26 A Bücürük Yanı Ship Inn Otel Karşısı Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (548) 851-11-50

Postacıoğlu Eczanesiyol tarifi

Mustafa Çağatay Caddesi No:46 Postacıoğlu Apt. 1, Girne
» Akçiçek Hastanesi karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 815-11-00

Zehra Kelebek Eczanesiyol tarifi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Demirege Apt. No:169/A Lapta / Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneLapta

0 (392) 821-38-88

Gilanlı Eczanesiyol tarifi

Ecevit Caddesi, No:112 Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-47-90

Mehmet İlban Eczanesiyol tarifi

Atatürk Caddesi, Ada Karanfil Sokak No:9/D Boğaz / İskele
» Harup Fabrikası karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

İskele

0 (533) 834-82-51

Derviş Kutret Eczanesiyol tarifi

Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı No:5 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

Lefke

0 (533) 882-94-56

Yenikent Eczanesiyol tarifi

Belediye Bulvarı, Zorlu Plaza karşısı, Yenikent / Gönyeli
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaGönyeli

0 (392) 223-93-78

Pervin Eczanesiyol tarifi

Haydar Aliyev Caddesi, Berber Tarlası Dükkan No:12/C Küçük Kaymaklı / Lefkoşa
» Hz.Ebubekir Cami çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Bozalp Komplex
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaKüçük Kaymaklı

0 (392) 225-28-18

Eren Eczanesiyol tarifi

Şehit Kemal Ünal Caddesi, No:53 Taşkınköy / Lefkoşa
» Lefkoşa Metropol yolu
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaTaşkınköy

0 (392) 225-24-74
15/08/2024 08:37
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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