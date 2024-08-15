Nöbetçi Eczaneler 15/08/2024
15/08/2024
15/08/2024 Nöbetçi Eczaneler
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-59-59
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» City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GazimağusaÇanakkale
0 (533) 874-03-74
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (548) 851-11-50
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» Akçiçek Hastanesi karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 815-11-00
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneLapta
0 (392) 821-38-88
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-47-90
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» Harup Fabrikası karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
İskele
0 (533) 834-82-51
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
Lefke
0 (533) 882-94-56
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaGönyeli
0 (392) 223-93-78
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» Hz.Ebubekir Cami çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Bozalp Komplex
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaKüçük Kaymaklı
0 (392) 225-28-18
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» Lefkoşa Metropol yolu
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaTaşkınköy
0 (392) 225-24-74