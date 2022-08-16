Nöbetçi Eczaneler (16 Ağustos 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
16/08/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
16.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 14 57
Şht.Mustafa Yusuf Hacı Sok. Yenişehir Lefkoşa
***
ERSAĞ ECZANESİ
16.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 62 17
Nidai Cabacaba Apt. Fuar karşısı Ortaköy Lefkoşa
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LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
16.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 224 09 88
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
GİRNE ECZANESİ
16.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 14 47
Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
***
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
16.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
***
SERTAÇ ECZANESİ
16.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 67
Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
DEMET ECZANESİ
16.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 50
New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa
***
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
16.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 364 84 94
Ersoy Birkan Cad.İldeniz Business Complex Dük.No:3 Tuzla Gazi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
NİLGÜN ECZANESİ
16.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
16.08.2022 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
NALAN ECZANESİ
16.08.2022 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele