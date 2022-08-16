Nöbetçi Eczaneler (16 Ağustos 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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16/08/2022

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Nöbetçi Eczaneler (16 Ağustos 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

16.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 14 57

Şht.Mustafa Yusuf Hacı Sok. Yenişehir Lefkoşa

***

ERSAĞ ECZANESİ

16.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 62 17

Nidai Cabacaba Apt. Fuar karşısı Ortaköy Lefkoşa

***

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

16.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 224 09 88

Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

GİRNE ECZANESİ

16.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 14 47

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

16.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

***

SERTAÇ ECZANESİ

16.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 67

Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

DEMET ECZANESİ

16.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 50

New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa

***

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

16.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 364 84 94

Ersoy Birkan Cad.İldeniz Business Complex Dük.No:3 Tuzla Gazi Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

NİLGÜN ECZANESİ

16.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

16.08.2022 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ

NALAN ECZANESİ

16.08.2022 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

16/08/2022 09:01
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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