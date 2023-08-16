Nöbetçi Eczaneler (16 Ağustos 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
16/08/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ
NERGİS ECZANESİ
16.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 50 75
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Yöntem Laboratuvar ve Trafik Işıkları yanı Göçmenköy Lefkoşa
OBA 2 ECZANESİ
16.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 13 11
Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
ORTAKÖY ECZANESİ
16.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 330 32 00
Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar (Molto )Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
16.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
16.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
KÜÇÜK ECZANESİ
16.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 26
Canbulat Sok.No:5/C Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
BARIŞER ECZANESİ
16.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 40
Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
LARNAKA YOLU ECZANESİ
16.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94
15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
16.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 18 94
Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
16.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ
NALAN ECZANESİ
16.08.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele