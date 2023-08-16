Nöbetçi Eczaneler (16 Ağustos 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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16/08/2023

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Nöbetçi Eczaneler (16 Ağustos 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

NERGİS ECZANESİ

16.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 50 75

Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Yöntem Laboratuvar ve Trafik Işıkları yanı Göçmenköy Lefkoşa

OBA 2 ECZANESİ

16.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 13 11

Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

ORTAKÖY ECZANESİ

16.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 330 32 00

Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar (Molto )Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

16.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

16.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

KÜÇÜK ECZANESİ

16.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 26

Canbulat Sok.No:5/C Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

BARIŞER ECZANESİ

16.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 40

Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

LARNAKA YOLU ECZANESİ

16.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94

15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

16.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 18 94

Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

16.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

NALAN ECZANESİ

16.08.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 

 

16/08/2023 09:39
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TAGS: nöbetçi eczaneler, kıbrıs, ada
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