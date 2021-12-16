Nöbetçi Eczaneler (16 Aralık 2021)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler listesi....

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16/12/2021

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Nöbetçi Eczaneler (16 Aralık 2021)

LEFKOŞA

NERGİS ECZANESİ

 Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922255075

GİZEM BEHLÜL ECZ

 N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli / Lefkoşa

 0392 223 45 75

ECEM ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa / Lefkoşa

 03922288956

GAZİMAĞUSA

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

 Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa / Gazimağusa

 03923648494

ERGİN ECZANESİ

 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa / Gazimağusa

 03923654735

GİRNE

MARYAM ECZANESİ

 Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne / Girne

 0533 842 36 37

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt.No:28 C Sulu Çember Karşısı Girne / Girne

 0392 815 90 90

AŞAR ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler yanı Garanti bankası karşısı No:32 Girne / Girne

 0392 815 70 75

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ

 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt / Güzelyurt

 03927141190

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke

 7278 565

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele / İskele

 3301 720

 

16/12/2021 15:40
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 16 aralık 2021,
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