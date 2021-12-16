Nöbetçi Eczaneler (16 Aralık 2021)
Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler listesi....
16/12/2021
LEFKOŞA
NERGİS ECZANESİ
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa / Lefkoşa
03922255075
GİZEM BEHLÜL ECZ
N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli / Lefkoşa
0392 223 45 75
ECEM ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa / Lefkoşa
03922288956
GAZİMAĞUSA
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa / Gazimağusa
03923648494
ERGİN ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa / Gazimağusa
03923654735
GİRNE
MARYAM ECZANESİ
Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne / Girne
0533 842 36 37
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt.No:28 C Sulu Çember Karşısı Girne / Girne
0392 815 90 90
AŞAR ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler yanı Garanti bankası karşısı No:32 Girne / Girne
0392 815 70 75
GÜZELYURT
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt / Güzelyurt
03927141190
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke
7278 565
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele / İskele
3301 720