Nöbetçi Eczaneler (16 Aralık 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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16/12/2022

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Nöbetçi Eczaneler (16 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

16.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 330 08 30

Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa

***

ÖZTEKİNER ECZANESİ

16.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 05 08

Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir

***

YEŞİM ECZANESİ

16.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 69 18

Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ARDA ÇELİK ECZANESİ

16.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 69

Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

***

BAŞAK ECZANESİ

16.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 20

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

****

MARYAM ECZANESİ

16.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

HALKIN ECZANESİ

16.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 01 12

2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa

***

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

16.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 40

İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SEVİL ECZANESİ

16.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 35 91

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

16.12.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

16.12.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 

16/12/2022 08:39
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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