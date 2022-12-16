Nöbetçi Eczaneler (16 Aralık 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
16/12/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
16.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 330 08 30
Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa
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ÖZTEKİNER ECZANESİ
16.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 05 08
Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir
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YEŞİM ECZANESİ
16.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 69 18
Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ARDA ÇELİK ECZANESİ
16.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 69
Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
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BAŞAK ECZANESİ
16.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 20
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
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MARYAM ECZANESİ
16.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
HALKIN ECZANESİ
16.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 01 12
2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa
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MELİKE BARBAROS ECZANESİ
16.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 40
İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SEVİL ECZANESİ
16.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
16.12.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
16.12.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele