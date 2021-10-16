Nöbetçi Eczaneler (16 Ekim 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
16/10/2021
LEFKOŞA:
AKDENİZ ECZANESİ
Atatürk Cad. N0:106 Yenişehir Belça Market yanı Otobüs Terminali yanı Lefkoşa
0392 228 82 77
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ÇELER ECZANESİ
Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gazetesi karşısı
03922257505
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FATMA AŞİNA ECZANESİ
Ali Rıza Efendi Cad. Dük. 4 No:38 /D Ortaköy Telsim karşısı Turcell yanı Lefkoşa
05338832296
GİRNE:
KÜÇÜK ECZANESİ
Canbulat Sok.No:5/C Girne
03928153626
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MUCİZEM ECZANESİ
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
0548 851 11 50
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NAZIM VARIŞ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
0392 821 30 88
GAZİMAĞUSA:
CEREN ECZANESİ
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
03923663374
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VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
HASAN BARBAÇOLLİ SOKAK SAKARYA 48 DÖVEÇ APT. B BLOK NO:1 SALAMİS YOLU YENİ LEMAR ARKASI MAĞUSA
03923653631
GÜZELYURT:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
Şht. Münür Dilaver Sok N0:24 C Güzelyurt
7142 457
İSKELE:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
03923712224
ÜST MESARYA:
MELİZ ECZANESİ
Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan
03922323100
ALT MESARYA:
DÖRTYOL ECZANESİ
Recep Tayıp Erdoğan Cad. No:C-1 Dörtyol
0542 851 64 34
KARPAZ:
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY MAĞUSA
03923744356
LEFKE:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı
05338419578