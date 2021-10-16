Nöbetçi Eczaneler (16 Ekim 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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16/10/2021

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Nöbetçi Eczaneler (16 Ekim 2021)

LEFKOŞA:

AKDENİZ ECZANESİ

 Atatürk Cad. N0:106 Yenişehir Belça Market yanı Otobüs Terminali yanı Lefkoşa

 0392 228 82 77

 ***

ÇELER ECZANESİ

 Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gazetesi karşısı

 03922257505

 ***

FATMA AŞİNA ECZANESİ

 Ali Rıza Efendi Cad. Dük. 4 No:38 /D Ortaköy Telsim karşısı Turcell yanı Lefkoşa

 05338832296

GİRNE:

KÜÇÜK ECZANESİ

 Canbulat Sok.No:5/C Girne

 03928153626

***

MUCİZEM ECZANESİ

 Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

 0548 851 11 50

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

 0392 821 30 88

GAZİMAĞUSA:

CEREN ECZANESİ

 Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

 03923663374

***

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

 HASAN BARBAÇOLLİ SOKAK SAKARYA 48 DÖVEÇ APT. B BLOK NO:1 SALAMİS YOLU YENİ LEMAR ARKASI MAĞUSA

 03923653631

GÜZELYURT:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

 Şht. Münür Dilaver Sok N0:24 C Güzelyurt

 7142 457

İSKELE:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 03923712224

ÜST MESARYA:

MELİZ ECZANESİ

 Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan

 03922323100

ALT MESARYA:

DÖRTYOL ECZANESİ

 Recep Tayıp Erdoğan Cad. No:C-1 Dörtyol

 0542 851 64 34

KARPAZ:

SAKINER ECZANESİ

 YENİ ERENKÖY MAĞUSA

 03923744356

LEFKE:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı

 05338419578

16/10/2021 08:57
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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