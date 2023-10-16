Nöbetçi Eczaneler (16 Ekim 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...
16/10/2023
LEFKOŞA
AKDENİZ ECZANESİ
16.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 82 77
Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa
BİRGÜN ECZANESİ
16.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 24 12
Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa
GÜLNUR ECZANESİ
16.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 66 30
N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa
GİRNE
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
16.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
MARYAM ECZANESİ
16.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
SELİN ESER ECZANESİ
16.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 06 66
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
İÇTEN ECZANESİ
16.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 22 00
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa
ÖREN ECZANESİ
16.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 91
Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa
GÜZELYURT
İNCİ ECZANESİ
16.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
16.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
16.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele