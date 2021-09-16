Nöbetçi Eczaneler (16 Eylül 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
16/09/2021
LEFKOŞA:
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA
03922280909
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EREN ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
0392 225 24 74
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DAĞMAN ECZANESİ
BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTAHANESİ YOLU ORTAKÖY CAMİİ SIRASI ALİRİZA EFENDİ CAD.VAKIFLAR İŞHANI GÜLŞENOĞLULARI BAKLAVA KARŞISI ORTAKÖY LEFKOŞA
03923301022
GİRNE:
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE
05488811811
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EMİNAĞA ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
03928152248
GAZİMAĞUSA:
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ
03923655594
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ÖREN ECZANESİ
Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa
03923660391
GÜZELYURT:
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
03927141190
İSKELE:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele
0548 860 55 54
LEFKE:
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
05488655291
LAPTA:
ÖZENİR ECZANESİ
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ
0542 876 06 60