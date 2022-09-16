Nöbetçi Eczaneler (16 Eylül 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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16/09/2022

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Nöbetçi Eczaneler (16 Eylül 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ABBASOĞLU ECZANESİ

16.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 16 64

ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

ECEM ECZANESİ

16.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 89 56

Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa

***

ZEHRA ECZANESİ

16.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 59 47

Şht.Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN ECZANESİ

16.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 821 33 61

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

***

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

16.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0548) 822 89 17

Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne

***

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

16.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 21 50

Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu

MAĞUSA BÖLGESİ:

ASLI EREN ECZANESİ

16.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 47 47

Ziya Gökalp Cad.Canbulat No:41 GaziMağusa

***

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

16.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 53

Silahlı Kuvvetler Cad.Pertur Apt.N0:29 A Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

16.09.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

16.09.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

16.09.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

16/09/2022 09:27
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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