Nöbetçi Eczaneler (16 Eylül 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
16/09/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ABBASOĞLU ECZANESİ
16.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 16 64
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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ECEM ECZANESİ
16.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 89 56
Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa
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ZEHRA ECZANESİ
16.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 59 47
Şht.Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN ECZANESİ
16.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 821 33 61
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
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ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
16.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0548) 822 89 17
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne
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MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
16.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 21 50
Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu
MAĞUSA BÖLGESİ:
ASLI EREN ECZANESİ
16.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 47 47
Ziya Gökalp Cad.Canbulat No:41 GaziMağusa
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NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
16.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 53
Silahlı Kuvvetler Cad.Pertur Apt.N0:29 A Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
16.09.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
16.09.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
16.09.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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