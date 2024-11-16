Nöbetçi Eczaneler (16 Kasım 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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16/11/2024

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Nöbetçi Eczaneler (16 Kasım 2024)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

EMİNE KESKİN ECZANESİ

16.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 879 81 93

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa

*

ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ

16.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 10

Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa

*

SERPİN ONAY ECZANESİ

16.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 39 24

Şht. Mustafa Ruso Cad. No: 84, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

KANDİL ECZANESİ

16.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

*

MARYAM ECZANESİ

16.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

*

TURGAY PARALI ECZANESİ

16.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 837 61 26

Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYBENK ECZANESİ

16.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 37 88

Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

*

İÇTEN ECZANESİ

16.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 22 00

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SEVİL ECZANESİ

16.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 35 91

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

16.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy, Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

ESER AVCI ECZANESİ

16.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

ALT MESARYA BÖLGESİ:

VADİLİ ECZANESİ

16.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 77 33

Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

16.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

16.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

*

KARPAZIN ECZANESİ

16.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

16/11/2024 08:50
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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