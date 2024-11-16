Nöbetçi Eczaneler (16 Kasım 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
16/11/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
EMİNE KESKİN ECZANESİ
16.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 879 81 93
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa
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ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ
16.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 10
Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa
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SERPİN ONAY ECZANESİ
16.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 39 24
Şht. Mustafa Ruso Cad. No: 84, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
KANDİL ECZANESİ
16.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
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MARYAM ECZANESİ
16.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
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TURGAY PARALI ECZANESİ
16.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 837 61 26
Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYBENK ECZANESİ
16.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 870 37 88
Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
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İÇTEN ECZANESİ
16.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 22 00
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SEVİL ECZANESİ
16.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
16.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy, Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
ESER AVCI ECZANESİ
16.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA BÖLGESİ:
VADİLİ ECZANESİ
16.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 77 33
Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
16.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
16.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
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KARPAZIN ECZANESİ
16.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy16/11/2024 08:50