Nöbetçi Eczaneler (16 Mart 2022)
16/03/2022
LEFKOŞA:
ALİ ERSOY ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. No:65 Ünsaldı Apt. No:1 Aydemet Metehan Rush Cafe ve Tiryaki Meyhane yanı
03923301277
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BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ
Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10.Blok Dük.No: 2 (Kaymaklı sahası yolu) Küçük Kaymaklı
03922285515
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ÇAĞLAYAN ECZANESİ
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı
0392 227 61 81
GİRNE:
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A Kozan Döviz Yanı
03928151188
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EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
0533 870 19 46
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GÜNDAL ECZANESİ
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı)
03928160543
GAZİMAĞUSA:
ÇİSEM ECZANESİ
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı
0392 365 40 04
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LARNAKA YOLU ECZANESİ
15 Ağustos Bulvarı Çanakkale Mh. 2.5 Mil Yolu No: 136/ B2 Gazimağusa
03923661994
GÜZELYURT:
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt
03927142874
İSKELE:
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE
05428550015
LEFKE:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE
7278 565