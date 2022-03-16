Nöbetçi Eczaneler (16 Mart 2022)

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16/03/2022

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Nöbetçi Eczaneler (16 Mart 2022)

LEFKOŞA:

ALİ ERSOY ECZANESİ

 Kemal Şemiler Cad. No:65 Ünsaldı Apt. No:1 Aydemet Metehan Rush Cafe ve Tiryaki Meyhane yanı

 03923301277

***

BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ

 Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10.Blok Dük.No: 2 (Kaymaklı sahası yolu) Küçük Kaymaklı

 03922285515

 ***

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

 İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı

 0392 227 61 81

GİRNE:

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A Kozan Döviz Yanı

 03928151188

***

EMİN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

 0533 870 19 46

 ***

GÜNDAL ECZANESİ

 Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı)

 03928160543

GAZİMAĞUSA:

ÇİSEM ECZANESİ

 Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı

 0392 365 40 04

***

LARNAKA YOLU ECZANESİ

 15 Ağustos Bulvarı Çanakkale Mh. 2.5 Mil Yolu No: 136/ B2 Gazimağusa

 03923661994

 GÜZELYURT:

İNCİRLİ ECZANESİ

 Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt

 03927142874

 İSKELE:

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

 05428550015

 LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

 7278 565

16/03/2022 09:44
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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