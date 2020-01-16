Nöbetçi Eczaneler (16 Ocak 2020)

Nöbetçi Eczaneler...

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16/01/2020
HK

Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi 16 Ocak 2020

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Nöbetçi Eczaneler (16 Ocak 2020)

LEFKOŞA:

PAPATYAM ECZANESİ

 Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa

 03922282330

***

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

 Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa

 03923300830

***

ADAHAN ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 03922273700

GİRNE:

AŞAR ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne

 03928157075

***

ŞİFALI ECZANESİ

 Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne

 05338463330

GAZİMAĞUSA:

İNEM MİMAR ECZANESİ

 Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa

 05488422795

***

VEZİROĞLU ECZANESİ

 Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

 03923656977

GÜZELYURT:

UYUMSAL ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

 03927143005

LEFKE:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 03927277646

16/01/2020 09:49
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, haberkıbrıs, KKTC Nöbetçi eczanelerin listesi 23 Eylül 2019 Pazartesi
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