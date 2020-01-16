Nöbetçi Eczaneler (16 Ocak 2020)
Nöbetçi Eczaneler...
16/01/2020
HK
Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi 16 Ocak 2020
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LEFKOŞA:
PAPATYAM ECZANESİ
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa
03922282330
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MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa
03923300830
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ADAHAN ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı Lefkoşa
03922273700
GİRNE:
AŞAR ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne
03928157075
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ŞİFALI ECZANESİ
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne
05338463330
GAZİMAĞUSA:
İNEM MİMAR ECZANESİ
Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa
05488422795
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VEZİROĞLU ECZANESİ
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
03923656977
GÜZELYURT:
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
03927143005
LEFKE:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
03927277646