Nöbetçi Eczaneler (16 Ocak 2024)

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16/01/2024

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Nöbetçi Eczaneler (16 Ocak 2024)

LEFKOŞA

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

16.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 09 09

Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)

EMİNE KESKİN ECZANESİ

16.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 879 81 93

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa

ZEHRA ECZANESİ

16.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 59 47

Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa

GİRNE

BARIŞ ECZANESİ

16.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

BAŞAK ECZANESİ

16.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 20

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

SERTAÇ ECZANESİ

16.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24

Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı ilerisi Hocanın Apt.3/B Girne

MAĞUSA

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

16.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa

MEHMET ARTER ECZANESİ

16.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 00 02

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

16.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE

DİLAN PUL ECZANESİ

16.01.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

16.01.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

 

 

 

 

16/01/2024 14:18
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, 16 Ocak, 2024
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