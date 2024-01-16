Nöbetçi Eczaneler (16 Ocak 2024)
16/01/2024
LEFKOŞA
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
16.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 09 09
Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)
EMİNE KESKİN ECZANESİ
16.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 879 81 93
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa
ZEHRA ECZANESİ
16.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 59 47
Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE
BARIŞ ECZANESİ
16.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
BAŞAK ECZANESİ
16.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 20
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
SERTAÇ ECZANESİ
16.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24
Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı ilerisi Hocanın Apt.3/B Girne
MAĞUSA
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
16.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa
MEHMET ARTER ECZANESİ
16.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 00 02
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa
GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ
16.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE
DİLAN PUL ECZANESİ
16.01.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
16.01.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele