Nöbetçi Eczaneler (16 Şubat 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
16/02/2022
LEFKOŞA
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
ATATÜRK CAD. ÖZOK MOBİLYA YANI HAMİTKÖY ÇEMBRERİ -HAMİTKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa
03922254020
KERMİYA ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan / Lefkoşa
03922233483
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
Okullar Yolu Sok.Dış Kapı N0:66 A Küçük Kaymaklı Lefkoşa. TMK ÇAPRAZI (LEFKOŞA KAYMAKAMLIĞI YANI) / Lefkoşa
03922271116
GAZİMAĞUSA
UMUT ECZANESİ
Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa / Gazimağusa
0392 366 23 69
LARNAKA YOLU ECZANESİ
15 Ağustos Bulvarı Çanakkale Mh. 2.5 Mil Yolu No: 136/ B2 Gazimağusa / Gazimağusa
03923661994
GİRNE
ZEHRA KELEBEK ECZ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne / Girne
0392 821 38 88
TURGAY PARALI ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Carrington 44 Apt.Dük.N0:3 Girne ( SUSHİCO YANI-ROTA REKLAM BİTİŞİĞİ ) / Girne
05338376126
NURÇAĞ ECZANESİ
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı- Girne / Girne
03928151025
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt / Güzelyurt
0392 714 21 93
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke / Lefke
05488655291
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE / İskele
05428550015