Nöbetçi Eczaneler (16 Şubat 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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16/02/2022

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Nöbetçi Eczaneler (16 Şubat 2022)

LEFKOŞA

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

 ATATÜRK CAD. ÖZOK MOBİLYA YANI HAMİTKÖY ÇEMBRERİ -HAMİTKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa

 03922254020

KERMİYA ECZANESİ

 Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan / Lefkoşa

 03922233483

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

 Okullar Yolu Sok.Dış Kapı N0:66 A Küçük Kaymaklı Lefkoşa. TMK ÇAPRAZI (LEFKOŞA KAYMAKAMLIĞI YANI) / Lefkoşa

 03922271116

GAZİMAĞUSA

UMUT ECZANESİ

 Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa / Gazimağusa

 0392 366 23 69

LARNAKA YOLU ECZANESİ

 15 Ağustos Bulvarı Çanakkale Mh. 2.5 Mil Yolu No: 136/ B2 Gazimağusa / Gazimağusa

 03923661994

GİRNE

ZEHRA KELEBEK ECZ

 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne / Girne

 0392 821 38 88

TURGAY PARALI ECZANESİ

 Semih Sancar Cad. Carrington 44 Apt.Dük.N0:3 Girne ( SUSHİCO YANI-ROTA REKLAM BİTİŞİĞİ ) / Girne

 05338376126

NURÇAĞ ECZANESİ

 Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı- Girne / Girne

 03928151025

GÜZELYURT

AŞAR  ECZANESİ GÜZELYURT

 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt / Güzelyurt

 0392 714 21 93

LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ

 Cengizköy N0:74 /A Lefke / Lefke

 05488655291

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE / İskele

 05428550015

 

 

 

 

 

16/02/2022 09:08
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 22 şubat 2022,
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