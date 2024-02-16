Nöbetçi Eczaneler (16 Şubat 2024)
16/02/2024
LEFKOŞA
DAĞMAN ECZANESİ
16.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 22
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu, Ortaköy Camii Sırası, Aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı, Gülşenoğulları Baklava Karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
EMİNE KESKİN ECZANESİ
16.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 879 81 93
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa
NECATİBEY ECZANESİ
16.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 14 78
Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa
GİRNE
BARIŞ ECZANESİ
16.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ
16.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 844 03 72
Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne
TÖREN 2 ECZANESİ
16.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 17 90
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
MAĞUSA
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
16.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 39 15
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
16.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 60
Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT
GİLANLI ECZANESİ
16.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
16.02.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
16.02.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele