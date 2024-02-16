Nöbetçi Eczaneler (16 Şubat 2024)

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16/02/2024

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Nöbetçi Eczaneler (16 Şubat 2024)

LEFKOŞA

DAĞMAN ECZANESİ

16.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 22

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu, Ortaköy Camii Sırası, Aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı, Gülşenoğulları Baklava Karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

EMİNE KESKİN ECZANESİ

16.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 879 81 93

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa

NECATİBEY ECZANESİ

16.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 14 78

Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa

GİRNE

BARIŞ ECZANESİ

16.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ

16.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 844 03 72

Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne

TÖREN 2 ECZANESİ

16.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 17 90

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

MAĞUSA

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

16.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 39 15

Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

16.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 60

Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT

GİLANLI ECZANESİ

16.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

16.02.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

16.02.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

16/02/2024 13:46
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, KKTC, 16 Şubat 2024
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