Nöbetçi Eczaneler (16 Temmuz 2022)

ads ads ads
16/07/2022

ads
ads
Nöbetçi Eczaneler (16 Temmuz 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DERYA ECZANESİ

16.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 61 98

Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa

***

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

16.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 06 11

Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

***

KIZILBAŞ ECZANESİ

16.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 32 59

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

16.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

ARDA ÇELİK ECZANESİ

16.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 69

Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

***

KANDİL ECZANESİ

16.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

MAĞUSA BÖLGESİ:

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

16.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 99

15 Ağustos Bulvarı N0:46 Çanakkale Gazimağusa

***

GÜLOĞLU ECZANESİ

16.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 38 68

M.Kemal Bulvarı Alasya Park Sitesi Kaliland Apt.

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

16.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

16.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

SERDARLI ECZANESİ

16.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

VADİLİ ECZANESİ

16.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 77 33

Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

16.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

GÜRSEL ECZANESİ

16.07.2022 (Cumartesi)

08:00 - 16:00

(0392) 374 51 70

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

16/07/2022 08:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.