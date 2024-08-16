Nöbetçi Eczaneler (16 Ağustos 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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16/08/2024

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Nöbetçi Eczaneler (16 Ağustos 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AKDORA ECZANESİ

16.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 33 55

Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy

***

ALPDOĞAN ECZANESİ

16.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 36

Nazım Hikmet Cad. No: 124/4 Metehan Çemberi, yeni kulliye karşısı, Metehan Kermiya Lefkoşa

***

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

16.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 14 57

Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti geçince, Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, B1 Market yanı, Yenişehir, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

16.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 875 39 93

Karaoğlanoğlu Caddesi Özaltın Dükkanları No: 2, Girne (Zeytin yağı fabrikasını geçince solda, petshop yanı)

***

SELİN ESER ECZANESİ

16.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 06 66

Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

***

ŞİFALI ECZANESİ

16.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No: 5, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

16.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 95 55

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

***

HALKIN ECZANESİ

16.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 01 12

2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

16.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

16.08.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

16.08.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

16/08/2024 08:48
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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