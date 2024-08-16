Nöbetçi Eczaneler (16 Ağustos 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
16/08/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AKDORA ECZANESİ
16.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 33 55
Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy
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ALPDOĞAN ECZANESİ
16.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 36
Nazım Hikmet Cad. No: 124/4 Metehan Çemberi, yeni kulliye karşısı, Metehan Kermiya Lefkoşa
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ARZUM DAVULCU ECZANESİ
16.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 14 57
Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti geçince, Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, B1 Market yanı, Yenişehir, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
16.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 875 39 93
Karaoğlanoğlu Caddesi Özaltın Dükkanları No: 2, Girne (Zeytin yağı fabrikasını geçince solda, petshop yanı)
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SELİN ESER ECZANESİ
16.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 06 66
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
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ŞİFALI ECZANESİ
16.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No: 5, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
16.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 95 55
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
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HALKIN ECZANESİ
16.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 01 12
2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
16.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
16.08.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
16.08.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele
KONUM VE DETAYLI BİLGİ16/08/2024 08:48