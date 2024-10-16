Nöbetçi Eczaneler (16 Ekim 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
16/10/2024

ads
Nöbetçi Eczaneler (16 Ekim 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

FERİN ECZANESİ

16.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 42 82

Cebeci Sok.N0:35 Arda Market yanı İş Bankası sırası Yenikent, Gönyeli

***

OBA 2 ECZANESİ

16.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 13 11

Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

***

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ

16.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 17 67

Şht. İsmail Dümenci Sok No: 2C Yenişehir Lefkoşa Fenerium karşısındaki sokakta köşede,Eski İştah Restorant ve Kamusen Karşısı

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

16.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

DEFNE ECZANESİ

16.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

***

ENVER POLİLİ ECZANESİ

16.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 860 63 96

Şht. Kazım Ali Sokak No: 2, Değirmentaşı Mahallesi Ertuğ Kader Apt. No: 2 ,Yukarı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

16.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 20 26

15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa

***

İÇTEN ECZANESİ

16.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 22 00

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

16.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

16.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 85 00

Şht. Nejdet Levent Sok. Dük. No: 4A, Denizli, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

16.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

16.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

***

SAKİNER ECZANESİ

16.10.2024 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

16/10/2024 09:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.