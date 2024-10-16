Nöbetçi Eczaneler (16 Ekim 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
16/10/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
FERİN ECZANESİ
16.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 42 82
Cebeci Sok.N0:35 Arda Market yanı İş Bankası sırası Yenikent, Gönyeli
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OBA 2 ECZANESİ
16.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 13 11
Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
16.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 17 67
Şht. İsmail Dümenci Sok No: 2C Yenişehir Lefkoşa Fenerium karşısındaki sokakta köşede,Eski İştah Restorant ve Kamusen Karşısı
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
16.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
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DEFNE ECZANESİ
16.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
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ENVER POLİLİ ECZANESİ
16.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 860 63 96
Şht. Kazım Ali Sokak No: 2, Değirmentaşı Mahallesi Ertuğ Kader Apt. No: 2 ,Yukarı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
16.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 20 26
15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa
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İÇTEN ECZANESİ
16.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 22 00
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
16.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
16.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 85 00
Şht. Nejdet Levent Sok. Dük. No: 4A, Denizli, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
16.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
16.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
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SAKİNER ECZANESİ
16.10.2024 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa16/10/2024 09:13