Nöbetçi Eczaneler (16 Kasım 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
16/11/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ALPDOĞAN ECZANESİ
16.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 36
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa
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AŞAN ECZANESİ
16.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 30
Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa
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GALEN ECZANESİ
16.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 26 03
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ALENBAY ECZANESİ
16.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 886 12 24
Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Starling Süpermarket çaprazı, Girne
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KANDİL ECZANESİ
16.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
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ÖZENİR ECZANESİ
16.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
16.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 20 26
15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa
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HACER BALIKÇI ECZANESİ
16.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 18
Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
ERİN ECZANESİ
16.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
16.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
16.11.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele