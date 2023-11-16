Nöbetçi Eczaneler (16 Kasım 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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16/11/2023

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Nöbetçi Eczaneler (16 Kasım 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ:

ALPDOĞAN ECZANESİ

16.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 36

Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa

***

AŞAN ECZANESİ

16.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 30

Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa

***

GALEN ECZANESİ

16.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 26 03

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ALENBAY ECZANESİ

16.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 886 12 24

Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Starling Süpermarket çaprazı, Girne

***

KANDİL ECZANESİ

16.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

***

ÖZENİR ECZANESİ

16.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

16.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 20 26

15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa

***

HACER BALIKÇI ECZANESİ

16.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 18

Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ

16.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

16.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

16.11.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

16/11/2023 10:24
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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