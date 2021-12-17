Nöbetçi Eczaneler (17 Aralık 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
17/12/2021
LEFKOŞA
UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
Küçük Kaymaklı Lemar Karşısı, Aras Kargo yanı No:17 Lefkoşa / Lefkoşa
03924448688
CEVHER ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Trafik Iışıkları yanı Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa
0392 227 72 51
AŞAN ECZANESİ
Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI Lefkoşa / Lefkoşa
03922255730
GAZİMAĞUSA
MAĞUSA ECZANESİ
LİMAN YOLU ÖNDER AVM YANI, EŞREF BİTLİS CADDESİ. MAGUSA PORT RESIDENCE NO:2 / Gazimağusa
03923651920
ÇİSEM ECZANESİ
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı / Gazimağusa
0392 365 40 04
GİRNE
MARYAM ECZANESİ
Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne / Girne
0533 842 36 37
GÜNDAL ECZANESİ
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı) / Girne
03928160543
DÜNYA ECZANESİ
Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu. / Girne
0392 815 00 09
GÜZELYURT
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt / Güzelyurt
03927143591
LEFKE
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke / Lefke
03927277649
İSKELE
SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele / İskele
0392 371 28 56