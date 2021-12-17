Nöbetçi Eczaneler (17 Aralık 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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17/12/2021

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Nöbetçi Eczaneler (17 Aralık 2021)

LEFKOŞA

UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ

 Küçük Kaymaklı Lemar Karşısı, Aras Kargo yanı No:17 Lefkoşa / Lefkoşa

 03924448688

CEVHER ECZANESİ

 Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Trafik Iışıkları yanı Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 227 72 51

AŞAN ECZANESİ

 Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI Lefkoşa / Lefkoşa

 03922255730

GAZİMAĞUSA

MAĞUSA ECZANESİ

 LİMAN YOLU ÖNDER AVM YANI, EŞREF BİTLİS CADDESİ. MAGUSA PORT RESIDENCE NO:2 / Gazimağusa

 03923651920

ÇİSEM ECZANESİ

 Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı / Gazimağusa

 0392 365 40 04

GİRNE

MARYAM ECZANESİ

 Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne / Girne

 0533 842 36 37

GÜNDAL ECZANESİ

 Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı) / Girne

 03928160543

DÜNYA ECZANESİ

 Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu. / Girne

 0392 815 00 09

GÜZELYURT

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143591

LEFKE

ULUS ECZANESİ

 Ecevit cad. N0:11 Lefke / Lefke

 03927277649

İSKELE

SELİN ECZANESİ

 Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele / İskele

 0392 371 28 56

17/12/2021 09:11
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc17 aralık 2021, kktc,
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