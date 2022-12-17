Nöbetçi Eczaneler (17 Aralık 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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17/12/2022

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Nöbetçi Eczaneler (17 Aralık 2022)

EFKOŞA BÖLGESİ:

EBRU BAŞAY ECZANESİ

17.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 02 42

Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa

***

SEYRANTEPE ECZANESİ

17.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 28

Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

***

YENİKENT ECZANESİ

17.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 78

Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Zorlu Plaza karşısı

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

17.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

SELİN ESER ECZANESİ

17.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 06 66

Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

***

ZİYA SENCER ECZANESİ

17.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 826 51 91

Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYBENK ECZANESİ

17.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 37 88

Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

***

ULUÇAY ECZANESİ

17.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 24

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

DOĞA ECZANESİ

17.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 46 40

Piyale Paşa Mah.No:121

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

17.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

MELİZ ECZANESİ

17.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 31 00

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

GÜRSOY ECZANESİ

17.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 377 84 49

Akdoğan Mağusa

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

17.12.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

17/12/2022 08:53
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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