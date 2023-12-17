Nöbetçi Eczaneler (17 Aralık 2023)

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17/12/2023

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Nöbetçi Eczaneler (17 Aralık 2023)


 

LEFKOŞA BÖLGESİ

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

17.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 12 10

Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

17.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 225 45 00

Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

YELİM ECZANESİ

17.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 228 78 66

Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

BUĞÇE ECZANESİ

17.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 32

Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne

MARYAM ECZANESİ

17.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

SELİN ESER ECZANESİ

17.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 06 66

Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

SÜMER ECZANESİ

17.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 49 69

İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

UMUT ECZANESİ

17.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 23 69

Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

17.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

17.12.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

17.12.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ

VADİLİ ECZANESİ

17.12.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 397 77 33

Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

17.12.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

17.12.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

17.12.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

 

17/12/2023 09:38
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler (17 Aralık 2023)
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