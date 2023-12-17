Nöbetçi Eczaneler (17 Aralık 2023)
17/12/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
17.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 12 10
Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
17.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 225 45 00
Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
YELİM ECZANESİ
17.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 228 78 66
Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
BUĞÇE ECZANESİ
17.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 32
Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne
MARYAM ECZANESİ
17.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
SELİN ESER ECZANESİ
17.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 06 66
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
SÜMER ECZANESİ
17.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 49 69
İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
UMUT ECZANESİ
17.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 23 69
Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
17.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
17.12.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
17.12.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
VADİLİ ECZANESİ
17.12.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 397 77 33
Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
17.12.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
17.12.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
17.12.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz