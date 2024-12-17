Nöbetçi Eczaneler (17 Aralık 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
17/12/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
17.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 16
Okullar Yolu Sokak. No: 66A Dış Kapı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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EREN ECZANESİ
17.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 24 74
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
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KERMİYA ECZANESİ
17.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 34 83
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Metehan Kermiya
GİRNE BÖLGESİ:
BUĞÇE ECZANESİ
17.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 32
Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne
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RIZKI 2 ECZANESİ
17.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
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SOYERLER ECZANESİ
17.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 830 07 17
Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
MEHMET ARTER ECZANESİ
17.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 00 02
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Döveç Düğün Salonu, Larnaka Yolu, Mağusa
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VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
17.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 36 31
Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SERCAN AVCI ECZANESİ
17.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DİLAN PUL ECZANESİ
17.12.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
17.12.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
17.12.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
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MELEK İBRAHİM ECZANESİ
17.12.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele