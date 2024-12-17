Nöbetçi Eczaneler (17 Aralık 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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17/12/2024

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Nöbetçi Eczaneler (17 Aralık 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

17.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 16

Okullar Yolu Sokak. No: 66A Dış Kapı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

***

EREN ECZANESİ

17.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 74

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

***

KERMİYA ECZANESİ

17.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 34 83

Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Metehan Kermiya

GİRNE BÖLGESİ:

BUĞÇE ECZANESİ

17.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 32

Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne

***

RIZKI 2 ECZANESİ

17.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

***

SOYERLER ECZANESİ

17.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 830 07 17

Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

MEHMET ARTER ECZANESİ

17.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 00 02

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Döveç Düğün Salonu, Larnaka Yolu, Mağusa

***

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

17.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 36 31

Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SERCAN AVCI ECZANESİ

17.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DİLAN PUL ECZANESİ

17.12.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

17.12.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

17.12.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

***

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

17.12.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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