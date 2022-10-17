Nöbetçi Eczaneler (17 Ekim 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
17/10/2022
LEFKOŞA
Galen Eczanesi
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı
08:00 - 00:00
La Pharma Eczanesi
Şht. Mustafa Mehmet Sok. No:3 Göçmenköy
08:00 - 00:00
Sev Eczanesi
Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zefhyr Cafe Yolu Üzeri, Civisilli Gıda Yanı, Metehan
08:00 - 00:00
GAZİ MAĞUSA
Süay Sevınc Eczanesi
Salamis Yolu No: 168a, Akay Saat Yanı,
08:00 - 00:00
Tanya Salimer Eczanesi
15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin İstasyonu Yanı, Baykal,
08:00 - 00:00
GİRNE
İlgen Eczanesi
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı, Suvari Mağazası Yanı,
08:00 - 00:00
Özenir Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya Hotel Karşısı, Lapta,
08:00 - 00:00
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5a,
08:00 - 00:00
GÜZELYURT
Kıvanç Ufuk Eczanesi
Ecevit Caddesi 88a
08:00 - 00:00
İSKELE
Selin Eczanesi
Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Cd, Yeni
08:00 - 22:00
LEFKE
Derviş Kutret Eczanesi
Dr. İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)