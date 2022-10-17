Nöbetçi Eczaneler (17 Ekim 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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17/10/2022

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Nöbetçi Eczaneler (17 Ekim 2022)

LEFKOŞA

Galen Eczanesi 

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı
08:00 - 00:00

La Pharma Eczanesi 

Şht. Mustafa Mehmet Sok. No:3 Göçmenköy
08:00 - 00:00

Sev Eczanesi 

Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zefhyr Cafe Yolu Üzeri, Civisilli Gıda Yanı, Metehan
08:00 - 00:00

 GAZİ MAĞUSA

Süay Sevınc Eczanesi

Salamis Yolu No: 168a, Akay Saat Yanı,
08:00 - 00:00

Tanya Salimer Eczanesi 

15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin İstasyonu Yanı, Baykal,
08:00 - 00:00

 GİRNE

İlgen Eczanesi

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı, Suvari Mağazası Yanı,
08:00 - 00:00

Özenir Eczanesi 

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya Hotel Karşısı, Lapta,
08:00 - 00:00

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5a,
08:00 - 00:00

GÜZELYURT

Kıvanç Ufuk Eczanesi 

Ecevit Caddesi 88a
08:00 - 00:00

İSKELE

Selin Eczanesi 

Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Cd, Yeni
08:00 - 22:00

 LEFKE

Derviş Kutret Eczanesi 

Dr. İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

17/10/2022 13:16
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, 17 Ekim 2022, kktc
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