Nöbetçi Eczaneler (17 Ekim 2023)

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17/10/2023

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Nöbetçi Eczaneler (17 Ekim 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ

17.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 46 00

Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa

***

MERVE BİLLUR ECZANESİ

17.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 43 50

Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli

***

SEVCAN ECZANESİ

17.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 60 71

Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ

17.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 844 03 72

Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne

***

RIZKI 2 ECZANESİ

17.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

***

SOYERLER ECZANESİ

17.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 830 07 17

Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GÜZER ECZANESİ

17.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 874 03 74

City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa

***

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

17.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 80

Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

17.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 18 94

Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

17.10.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

17.10.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

17/10/2023 08:38
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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