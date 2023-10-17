Nöbetçi Eczaneler (17 Ekim 2023)
17/10/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ
17.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 46 00
Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa
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MERVE BİLLUR ECZANESİ
17.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 43 50
Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli
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SEVCAN ECZANESİ
17.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 60 71
Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ
17.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 844 03 72
Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne
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RIZKI 2 ECZANESİ
17.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
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SOYERLER ECZANESİ
17.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 830 07 17
Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÜZER ECZANESİ
17.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 874 03 74
City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa
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SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
17.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 80
Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
17.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 18 94
Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
17.10.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
17.10.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele