Nöbetçi Eczaneler (17 Eylül 2021)

LEFKOŞA:

NECATİBEY ECZANESİ

9/7 Osman Paşa Cad. Halk Bankası ve Hangover karışı ve Domino Pizza yanı Köşlüçiftlik Lefkoşa

0392 228 14 78

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SEZER ECZANESİ

Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa

0392 223 70 88

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EMİNE KESKİN ECZANESİ

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı Gönyeli

05338798193

GİRNE:

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

03928152585

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GÜVEN ECZANESİ

Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne

03928152409

GAZİMAĞUSA:

AYBENK ECZANESİ

GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI

05338703788

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ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

İlarma Süpermarket karşısı, 15 Ağustos Bulvarı No:46, Larnaka Yolu, Mağusa

03923662999

GÜZELYURT:

SEVİL ECZANESİ

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

03927143591

İSKELE:

NALAN ECZANESİ

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

03923714006

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

7278 565

ALSANCAK:

AYDIN ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

0392 821 33 61

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17/09/2021 08:40