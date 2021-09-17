Nöbetçi Eczaneler (17 Eylül 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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17/09/2021

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Nöbetçi Eczaneler (17 Eylül 2021)

LEFKOŞA:

NECATİBEY ECZANESİ

 9/7 Osman Paşa Cad. Halk Bankası ve Hangover karışı ve Domino Pizza yanı Köşlüçiftlik Lefkoşa

 0392 228 14 78

***

SEZER ECZANESİ

 Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa

 0392 223 70 88

***

EMİNE KESKİN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı Gönyeli

 05338798193

GİRNE:

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

 Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

 03928152585

***

GÜVEN ECZANESİ

 Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne

 03928152409

GAZİMAĞUSA:

AYBENK ECZANESİ

 GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI

 05338703788

***

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

 İlarma Süpermarket karşısı, 15 Ağustos Bulvarı No:46, Larnaka Yolu, Mağusa

 03923662999

GÜZELYURT:

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 03927143591

İSKELE:

NALAN ECZANESİ

 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 03923714006

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

 7278 565

ALSANCAK:

AYDIN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

 0392 821 33 61

17/09/2021 08:40
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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