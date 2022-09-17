Nöbetçi Eczaneler (17 Eylül 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
17/09/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
17.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 61 81
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa
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EMİNE KESKİN ECZANESİ
17.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 879 81 93
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli Lefkoşa
***
ORTAKÖY ECZANESİ
17.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 32 00
Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Emer Apt. Ortköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
17.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
***
GİRNE ECZANESİ
17.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 14 47
Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
***
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
17.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 01 23
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
DEMET ECZANESİ
17.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 50
New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa
***
TANYA SALİMER ECZANESİ
17.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 99 88
15 Ağustos Bulvarı Baykal Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
17.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
17.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
ESER AVCI ECZANESİ
17.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA BÖLGESİ:
HOCANIN ECZANESİ
17.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 82 22
Belediye Dük No:1 Vadili
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
17.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele