Nöbetçi Eczaneler (17 Eylül 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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17/09/2022

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Nöbetçi Eczaneler (17 Eylül 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

17.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 61 81

İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa

***

EMİNE KESKİN ECZANESİ

17.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 879 81 93

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli Lefkoşa

***

ORTAKÖY ECZANESİ

17.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 32 00

Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Emer Apt. Ortköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

17.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

GİRNE ECZANESİ

17.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 14 47

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

***

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

17.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 01 23

Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

DEMET ECZANESİ

17.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 50

New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa

***

TANYA SALİMER ECZANESİ

17.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 99 88

15 Ağustos Bulvarı Baykal Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

17.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

17.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

ESER AVCI ECZANESİ

17.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

ALT MESARYA BÖLGESİ:

HOCANIN ECZANESİ

17.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 82 22

Belediye Dük No:1 Vadili

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

17.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele

 

17/09/2022 08:48
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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