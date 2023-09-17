Nöbetçi Eczaneler (17 Eylül 2023)
17/09/2023
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
LEFKOŞA:
ÇINARLI ECZANESİ
(0392) 225 23 60
Güven Sok. No: 21/A, Ekin Adademir arkası, Hamitköy
DAĞMAN ECZANESİ
(0392) 330 10 22
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yolu, Ortaköy Camii Sırası, Aliriza Efendi Cad., Vakıflar İşhanı, Ortaköy
TÖRENAĞA ECZANESİ
(0392) 228 10 08
Gaz.Kemal Aşık Cad., No:60, Küçük Kaymaklı
GİRNE:
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad., Alier Plaza, No: 22/B
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
(0542) 855 31 14
Ankara Cad., Yayla Ard. Plaza, B Blok Dükkan No: 1, Alsancak
TÖREN 2 ECZANESİ
(0392) 815 17 90
Vakıflar Çarşısı, A Blok, No: 1
MAĞUSA:
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
(0392) 365 42 80
Salamis Yolu, No: 168/A, Akay Saat yanı
TARABYA ECZANESİ
(0392) 366 36 07
15 Ağustos Bulvarı, No: 25/A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı
GÜZELYURT:
GİLANLI ECZANESİ
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad., No: 120/B
LEFKE:
ŞİDA BILDIR ECZANESİ
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok., No: 1/1, Denizli
ÜST MESARYA:
SERDARLI ECZANESİ
(0392) 376 70 06
Serdarlı
ALT MESARYA:
MEHMET HOCA ECZANESİ
(0533) 873 30 98
Özgürlük Cad., No: 2, Türkmenköy
İSKELE:
SELİN ECZANESİ
(0392) 371 28 56
Şht. Mustafa Orhan Cad., No: 5
KARPAZ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad., Dükkan No: 3, Yeni Erenköy
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
(0533) 821 96 06
Livadya Apt., No: 3 Çayırova