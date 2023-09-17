Nöbetçi Eczaneler (17 Eylül 2023)

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17/09/2023

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Nöbetçi Eczaneler (17 Eylül 2023)

 

 

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

 

LEFKOŞA:

ÇINARLI ECZANESİ

(0392) 225 23 60

Güven Sok. No: 21/A, Ekin Adademir arkası, Hamitköy

DAĞMAN ECZANESİ

(0392) 330 10 22

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yolu, Ortaköy Camii Sırası, Aliriza Efendi Cad., Vakıflar İşhanı, Ortaköy

TÖRENAĞA ECZANESİ

(0392) 228 10 08

Gaz.Kemal Aşık Cad., No:60, Küçük Kaymaklı

GİRNE:

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

(0392) 816 12 13

Salih Miroğlu Cad., Alier Plaza, No: 22/B

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

(0542) 855 31 14

Ankara Cad., Yayla Ard. Plaza, B Blok Dükkan No: 1, Alsancak

TÖREN 2 ECZANESİ

(0392) 815 17 90

Vakıflar Çarşısı, A Blok, No: 1

MAĞUSA:

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

(0392) 365 42 80

Salamis Yolu, No: 168/A, Akay Saat yanı

TARABYA ECZANESİ

(0392) 366 36 07

15 Ağustos Bulvarı, No: 25/A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı

GÜZELYURT:

GİLANLI ECZANESİ

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad., No: 120/B

LEFKE:

ŞİDA BILDIR ECZANESİ

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok., No: 1/1, Denizli

ÜST MESARYA:

SERDARLI ECZANESİ

(0392) 376 70 06

Serdarlı

ALT MESARYA:

MEHMET HOCA ECZANESİ

(0533) 873 30 98

Özgürlük Cad., No: 2, Türkmenköy

İSKELE:

SELİN ECZANESİ

(0392) 371 28 56

Şht. Mustafa Orhan Cad., No: 5

KARPAZ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad., Dükkan No: 3, Yeni Erenköy

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

(0533) 821 96 06

Livadya Apt., No: 3 Çayırova

17/09/2023 09:30
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler (17 Eylül 2023)
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