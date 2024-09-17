Nöbetçi Eczaneler (17 Eylül 2024)
17/09/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ
17.09.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 55 15
Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı Stadyumu yolu Lefkoşa
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ÖZYOL ECZANESİ
17.09.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 21 31
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
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SERKAN KERVAN ECZANESİ
17.09.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 80 91
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
17.09.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
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ORÇUN ÖZKASAP ECZANESİ
17.09.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 870 21 22
Karaoğlanoğlu Caddesi Zeytinlik Kesimi Atilla Çankaya Apt. 92 B No: 4, Karaoğlanoğlu, Girne
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POSTACIOĞLU ECZANESİ
17.09.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00
Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne
GAZİMAĞUSA BÖLGESİ:
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
17.09.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 95 55
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
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NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
17.09.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 53
Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AYCAN ECZANESİ
17.09.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
17.09.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ERDEM SURURİ ECZANESİ
17.09.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0548) 844 12 78
Şht. Günay Bey Caddesi No: 13/C, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
17.09.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
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KARPAZIN ECZANESİ
17.09.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy17/09/2024 10:07