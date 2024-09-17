Nöbetçi Eczaneler (17 Eylül 2024)

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17/09/2024

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Nöbetçi Eczaneler (17 Eylül 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ

17.09.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 55 15

Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı Stadyumu yolu Lefkoşa

***

ÖZYOL ECZANESİ

17.09.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 21 31

Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

***

SERKAN KERVAN ECZANESİ

17.09.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 80 91

Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

17.09.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

ORÇUN ÖZKASAP ECZANESİ

17.09.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 870 21 22

Karaoğlanoğlu Caddesi Zeytinlik Kesimi Atilla Çankaya Apt. 92 B No: 4, Karaoğlanoğlu, Girne

***

POSTACIOĞLU ECZANESİ

17.09.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00

Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne

GAZİMAĞUSA BÖLGESİ:

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

17.09.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 95 55

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

***

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

17.09.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 53

Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AYCAN ECZANESİ

17.09.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

17.09.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ERDEM SURURİ ECZANESİ

17.09.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0548) 844 12 78

Şht. Günay Bey Caddesi No: 13/C, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

17.09.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

***

KARPAZIN ECZANESİ

17.09.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

17/09/2024 10:07
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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