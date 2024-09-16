Nöbetçi Eczaneler (16 Eylül 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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16/09/2024

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Nöbetçi Eczaneler (16 Eylül 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

16.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 61 61

Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

***

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

16.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 45 65

Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa

***

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

16.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 25 72

Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Mardo karşısı

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ

16.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

***

AYDIN LIFE ALSANCAK ECZANESİ

16.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 33 61

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3, Alsancak, Girne

***

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

16.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 12 13

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

16.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 20 26

15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa

***

BURCU GÖKALP ECZANESİ

16.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 39

Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

16.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

16.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 85 00

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

BUSE ULUÇAY ECZANESİ

16.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0533) 840 50 68

Şht. Karter Cad. Cevizli Dış Kapı 30A, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

KARPAZIN ECZANESİ

16.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 18:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

***

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

16.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

16/09/2024 08:39
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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