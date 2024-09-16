Nöbetçi Eczaneler (16 Eylül 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
16/09/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
16.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 61 61
Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
***
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
16.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 45 65
Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa
***
FULDEN DONANGİL ECZANESİ
16.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 25 72
Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Mardo karşısı
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ
16.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
***
AYDIN LIFE ALSANCAK ECZANESİ
16.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 33 61
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3, Alsancak, Girne
***
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
16.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
16.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 20 26
15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa
***
BURCU GÖKALP ECZANESİ
16.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 39
Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
16.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
16.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 85 00
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
BUSE ULUÇAY ECZANESİ
16.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0533) 840 50 68
Şht. Karter Cad. Cevizli Dış Kapı 30A, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
KARPAZIN ECZANESİ
16.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 18:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy
***
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
16.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz16/09/2024 08:39