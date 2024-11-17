Nöbetçi Eczaneler (17 Kasım 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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17/11/2024

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Nöbetçi Eczaneler (17 Kasım 2024)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ

CANEŞ ECZANESİ

17.11.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 225 52 20

Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

İSMET ECZANESİ

17.11.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 228 15 40

Bedreddin Demirel Caddesi No: 92 Önder AVM karşısında Ticaret Odası yanı, Lefkoşa

ORTAKÖY ECZANESİ

17.11.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 330 32 00

Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar (Molto )Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

ADAŞEHİR ECZANESİ

17.11.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 01 88

Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

17.11.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

ÖZENİR ECZANESİ

17.11.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

GAZİMAĞUSA BÖLGESİ

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

17.11.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 20 26

15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa

REZAN ECZANESİ

17.11.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 11

İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

17.11.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

17.11.2024 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

MELİZ ECZANESİ

17.11.2024 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0533) 872 42 62

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ

KINAY ECZANESİ

17.11.2024 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 377 70 70

Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

17.11.2024 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

KARPAZ BÖLGESİ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

17.11.2024 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

SAKİNER ECZANESİ

17.11.2024 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

 

17/11/2024 08:26
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler (17 Kasım 2024)
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