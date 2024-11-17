Nöbetçi Eczaneler (17 Kasım 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
17/11/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ
CANEŞ ECZANESİ
17.11.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 225 52 20
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
İSMET ECZANESİ
17.11.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 228 15 40
Bedreddin Demirel Caddesi No: 92 Önder AVM karşısında Ticaret Odası yanı, Lefkoşa
ORTAKÖY ECZANESİ
17.11.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 330 32 00
Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar (Molto )Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ADAŞEHİR ECZANESİ
17.11.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 01 88
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
17.11.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 822 41 42
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
ÖZENİR ECZANESİ
17.11.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
GAZİMAĞUSA BÖLGESİ
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
17.11.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 20 26
15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa
REZAN ECZANESİ
17.11.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 11
İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
17.11.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
17.11.2024 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
MELİZ ECZANESİ
17.11.2024 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0533) 872 42 62
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
KINAY ECZANESİ
17.11.2024 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 377 70 70
Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
17.11.2024 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
KARPAZ BÖLGESİ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
17.11.2024 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
SAKİNER ECZANESİ
17.11.2024 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa
17/11/2024 08:26