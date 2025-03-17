Nöbetçi Eczaneler (17 Mart 2025)

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
17/03/2025

Nöbetçi Eczaneler (17 Mart 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

17.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 50

Şht. Hüseyin Amca Cad. No: 77 Dükkan 2, Gönyeli, Lefkoşa

CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ

17.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 36 63

Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

17.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 25 72

Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Mardo karşısı

GİRNE BÖLGESİ

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

17.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

17.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

SHİMA ECZANESİ

17.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 822 02 72

Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

MAĞUSA BÖLGESİ

BURCU GÖKALP ECZANESİ

17.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 39

Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa

ULUÇAY ECZANESİ

17.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 24

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

GİLANLI ECZANESİ

17.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

17.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

17.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B2 Apt. No: 3, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

17.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele

SAKİNER ECZANESİ

17.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.