Nöbetçi Eczaneler (17 Mart 2025)
17/03/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
17.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 50
Şht. Hüseyin Amca Cad. No: 77 Dükkan 2, Gönyeli, Lefkoşa
CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ
17.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 36 63
Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa
FULDEN DONANGİL ECZANESİ
17.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 25 72
Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Mardo karşısı
GİRNE BÖLGESİ
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
17.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
17.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
SHİMA ECZANESİ
17.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 822 02 72
Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
MAĞUSA BÖLGESİ
BURCU GÖKALP ECZANESİ
17.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 39
Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa
ULUÇAY ECZANESİ
17.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 24
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
GİLANLI ECZANESİ
17.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
17.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
17.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B2 Apt. No: 3, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
17.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele
SAKİNER ECZANESİ
17.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa