Nöbetçi eczaneler (17 Nisan 2022)

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17/04/2022

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Nöbetçi eczaneler (17 Nisan 2022)

LEFKOŞA

ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ

MEHMET AKİF CAD.. MUSTAFA DERVİŞ APT.. N0:111/H GRAND PASHA HOTEL KARŞISI DEREBOYU LEFKOŞA

0392 227 11 10

SABİHA BULDUK ECZANESİ

Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt Dük.3 Yenişehir (Orman Dairesi Yolu)

03922286565

YAZMAN ECZANESİ

Devlet Hastanesi Karşısı Akay Optik Plaza Ortaköy Lefkoşa

03922232121

GİRNE

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel karşısı Karaoğlanoğlu Girne

0533 839 19 60

GÜNDAL ECZANESİ

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı – İktisat Bankası Yanı)

03928160543

ZİYA SENCER ECZANESİ

Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne

0533 826 51 91

MAĞUSA

İNEM MİMAR ECZANESİ

Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa

05488422795

ÖZNERGİS ECZANESİ

Salamis Yolu Şık Prenses ve Halk Bankası Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa

0392 365 24 92

GÜZELYURT

GİLANLI ECZANESİ

Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

03927144790

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

03923712224

ÜST MESARYA

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa

0539 105 48 88

ALT MESARYA

HOCANIN ECZANESİ

Belediye Dük No:1 Vadili

03923978222

KARPAZ

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

0392 374 51 70

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

03923755366

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke

7278 500

17/04/2022 09:56
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TAGS: Nöbetçi eczaneler, 17 Nisan 2022
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