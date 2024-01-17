Nöbetçi Eczaneler (17 Ocak 2024)
17/01/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BALIN ECZANESİ
17.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 18 13
Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa
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ÇAĞLAYAN ECZANESİ
17.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 61 81
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa
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ÇELER ECZANESİ
17.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 75 05
Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı
GİRNE BÖLGESİ:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
17.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
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MELİZ 2 ECZANESİ
17.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne
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ZİYA SENCER ECZANESİ
17.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 826 51 91
Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
17.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 95 55
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
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NASİM ECZANESİ
17.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 03 40
Colins yanında, Ozkoç Plaza, Calıforıan Restorant karşısında, Salamis Yolu Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
17.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
17.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
17.01.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele