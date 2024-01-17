Nöbetçi Eczaneler (17 Ocak 2024)

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17/01/2024

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Nöbetçi Eczaneler (17 Ocak 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BALIN ECZANESİ

17.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 18 13

Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa

***

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

17.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 61 81

İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa

***

ÇELER ECZANESİ

17.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 75 05

Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

17.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

MELİZ 2 ECZANESİ

17.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 862 28 82

Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne

***

ZİYA SENCER ECZANESİ

17.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 826 51 91

Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

17.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 95 55

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

***

NASİM ECZANESİ

17.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 03 40

Colins yanında, Ozkoç Plaza, Calıforıan Restorant karşısında, Salamis Yolu Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

17.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

17.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

17.01.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

17/01/2024 09:01
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TAGS: haber, kıbrıs
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