Nöbetçi Eczaneler (17 Şubat 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
17/02/2022
LEFKOŞA
YELİM ECZANESİ
ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI / Lefkoşa
03922287866
AŞAN ECZANESİ
Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI Lefkoşa / Lefkoşa
03922255730
ABBASOĞLU ECZANESİ
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa
0392 227 16 64
GAZİMAĞUSA
İÇTEN ECZANESİ
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi Gazi Mağusa / Gazimağusa
03923652200
EMİR ECZANESİ
Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa / Gazimağusa
0392 365 54 54
GİRNE
TÖRENSEL ECZANESİ
Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy / Girne
0392 824 57 13
RIZKI ECZANESİ
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne / Girne
0392 815 34 96
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Girne
0392 821 34 34
GÜZELYURT
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt / Güzelyurt
0392 714 23 16
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke
7278 565
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele / İskele
03923712224