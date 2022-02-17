Nöbetçi Eczaneler (17 Şubat 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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17/02/2022

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Nöbetçi Eczaneler (17 Şubat 2022)

LEFKOŞA

YELİM ECZANESİ

 ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI / Lefkoşa

 03922287866

AŞAN ECZANESİ

 Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI Lefkoşa / Lefkoşa

 03922255730

ABBASOĞLU ECZANESİ

 ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 227 16 64

GAZİMAĞUSA

İÇTEN ECZANESİ

 Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi Gazi Mağusa / Gazimağusa

 03923652200

EMİR ECZANESİ

 Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa / Gazimağusa

 0392 365 54 54
GİRNE

TÖRENSEL ECZANESİ

 Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy / Girne

 0392 824 57 13

RIZKI ECZANESİ

 NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne / Girne

 0392 815 34 96

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Girne

 0392 821 34 34

GÜZELYURT

AYCAN ECZANESİ

 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt / Güzelyurt

 0392 714 23 16

 

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke

 7278 565

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZ

 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele / İskele

 03923712224

 

17/02/2022 08:41
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 17 şubat 2022,
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