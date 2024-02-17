Nöbetçi Eczaneler (17 Şubat 2024)

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17/02/2024

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Nöbetçi Eczaneler (17 Şubat 2024)


LEFKOŞA

ECEGÜL ECZANESİ

17.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 58 47

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

17.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 09 88

Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

SERPİN ONAY ECZANESİ

17.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 39 24

84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE

EMİN ECZANESİ

17.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

17.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

TÖRENSEL ECZANESİ

17.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy

MAĞUSA

BURCU GÖKALP ECZANESİ

17.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 39

Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa

MEHMET ARTER ECZANESİ

17.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 00 02

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ

17.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE

ULUS ECZANESİ

17.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

ÜST MESARYA

ESER AVCI ECZANESİ

17.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

ALT MESARYA

HOCANIN ECZANESİ

17.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 82 22

Belediye Dük No:1 Vadili

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

17.02.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

 

 

 

 

17/02/2024 09:26
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TAGS: Nöbetçi, eczaneler 17 şubat 2024, kktc
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