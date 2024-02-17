Nöbetçi Eczaneler (17 Şubat 2024)
17/02/2024
LEFKOŞA
ECEGÜL ECZANESİ
17.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 58 47
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa
LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
17.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 224 09 88
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
SERPİN ONAY ECZANESİ
17.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 39 24
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE
EMİN ECZANESİ
17.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
17.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
TÖRENSEL ECZANESİ
17.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy
MAĞUSA
BURCU GÖKALP ECZANESİ
17.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 39
Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa
MEHMET ARTER ECZANESİ
17.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 00 02
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa
GÜZELYURT
GÜLSEN ECZANESİ
17.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE
ULUS ECZANESİ
17.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
ÜST MESARYA
ESER AVCI ECZANESİ
17.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA
HOCANIN ECZANESİ
17.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 82 22
Belediye Dük No:1 Vadili
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
17.02.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele