Nöbetçi Eczaneler (17 Şubat 2025)
17/02/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
DİDEM ÖZKAYALI ECZANESİ
17.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 71 11
2. Selim Caddesi, Mustafa Hacı Ali 20 Apartmanı No: 9, (Hamur -Mod Cafe karşısı), Köşklüçiftlik, Lefkoşa
İMGE ECZANESİ
17.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 59 51
Yaman Bey Sokak No: 8, (Şht. Yalçın İlkokulu karşısı), Göçmenköy, Lefkoşa
MİEL ECZANESİ
17.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0542) 889 00 09
Aydemet Mahallesi, Nazım Himet Caddedi No: 46/B Blok F2, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
17.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
17.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
NURÇAĞ ECZANESİ
17.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 10 25
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ADA ECZANESİ
17.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 31 30
Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
17.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 40
Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)
GÜZELYURT BÖLGESİ
NİLGÜN ECZANESİ
17.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
17.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
17.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
17.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
KARPAZIN ECZANESİ
17.02.2025 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy