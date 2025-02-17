Nöbetçi Eczaneler (17 Şubat 2025)

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17/02/2025

Nöbetçi Eczaneler (17 Şubat 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

DİDEM ÖZKAYALI ECZANESİ

17.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 71 11

2. Selim Caddesi, Mustafa Hacı Ali 20 Apartmanı No: 9, (Hamur -Mod Cafe karşısı), Köşklüçiftlik, Lefkoşa

İMGE ECZANESİ

17.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 59 51

Yaman Bey Sokak No: 8, (Şht. Yalçın İlkokulu karşısı), Göçmenköy, Lefkoşa

MİEL ECZANESİ

17.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 889 00 09

Aydemet Mahallesi, Nazım Himet Caddedi No: 46/B Blok F2, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

17.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

17.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

NURÇAĞ ECZANESİ

17.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

ADA ECZANESİ

17.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 31 30

Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

17.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 40

Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)

GÜZELYURT BÖLGESİ

NİLGÜN ECZANESİ

17.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

17.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

17.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

17.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

KARPAZIN ECZANESİ

17.02.2025 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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