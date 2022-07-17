Nöbetçi Eczaneler (17 Temmuz 2022)

Nöbetçi olan tüm eczanelerin listesi

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17/07/2022

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Nöbetçi Eczaneler (17 Temmuz 2022)

LEFKOŞA 

DAĞMAN ECZANESİ

(0392) 330 10 21

AliRıza Efendi Cad. Vakıflar İş Hanı No:51/ A Ortaköy Lefkoşa

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

(0392) 227 91 55

Mustafa RUSO Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GÜNEY ECZANESİ

(0392) 227 66 95

Şht.Yzb.Yurdabak Cad.No:1 Ortaköy Lefkoşa

GİRNE 

AYDIN LİFE ECZANESİ

(0392) 815 73 50

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

(0392) 822 32 02

Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne

ÖZENİR ECZANESİ

(0542) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No:46/ 1 Lapta Girne

GAZİMAĞUSA 

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

(0392) 366 39 15

Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa

REZAN ECZANESİ

(0392) 365 69 11

İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

GÜZELYURT 

GİLANLI ECZANESİ

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

LEFKE 

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

ÜST MESARYA 

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA 

TURAN CEYDA ECZANESİ

(0392) 236 83 80

Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya Mağusa

İSKELE 

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

KARPAZ 

GÜRSEL ECZANESİ

(0392) 374 51 70

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik – Karpaz

17/07/2022 09:46
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TAGS: Nöbetçi, eczaneler, 17 Temmuz, 2022
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