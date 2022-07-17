Nöbetçi Eczaneler (17 Temmuz 2022)
Nöbetçi olan tüm eczanelerin listesi
17/07/2022
LEFKOŞA
DAĞMAN ECZANESİ
(0392) 330 10 21
AliRıza Efendi Cad. Vakıflar İş Hanı No:51/ A Ortaköy Lefkoşa
GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
(0392) 227 91 55
Mustafa RUSO Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GÜNEY ECZANESİ
(0392) 227 66 95
Şht.Yzb.Yurdabak Cad.No:1 Ortaköy Lefkoşa
GİRNE
AYDIN LİFE ECZANESİ
(0392) 815 73 50
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
(0392) 822 32 02
Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne
ÖZENİR ECZANESİ
(0542) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No:46/ 1 Lapta Girne
GAZİMAĞUSA
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
(0392) 366 39 15
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
REZAN ECZANESİ
(0392) 365 69 11
İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
GÜZELYURT
GİLANLI ECZANESİ
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
ÜST MESARYA
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA
TURAN CEYDA ECZANESİ
(0392) 236 83 80
Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya Mağusa
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
KARPAZ
GÜRSEL ECZANESİ
(0392) 374 51 70
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik – Karpaz