Nöbetçi Eczaneler (17 Ağustos 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
17/08/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
LADEN AKBATUR ECZANESİ
17.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 25 75
Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
***
LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
17.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 224 09 88
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
***
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
17.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 76 76
Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
EMİN ECZANESİ
17.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
***
EMİNAĞA ECZANESİ
17.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 22 48
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
GİRNE ECZANESİ:
17.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 14 47
Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
PETEK ECZANESİ
17.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 28
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
***
ZEYNEP ECZANESİ
17.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 18 47
İsmet İnönü Bulvarı No: 7, Salamis Yolu, Sulu Çember yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
17.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
17.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
17.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
HOCANIN ECZANESİ
17.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 82 22
Belediye Dük No:1 Vadili
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
17.08.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele17/08/2024 08:53