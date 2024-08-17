Nöbetçi Eczaneler (17 Ağustos 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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17/08/2024

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Nöbetçi Eczaneler (17 Ağustos 2024)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

LADEN AKBATUR ECZANESİ

17.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 25 75

Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

***

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

17.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 09 88

Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

***

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

17.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 76 76

Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EMİN ECZANESİ

17.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

EMİNAĞA ECZANESİ

17.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 22 48

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

GİRNE ECZANESİ:

17.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 14 47

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

PETEK ECZANESİ

17.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 28

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

***

ZEYNEP ECZANESİ

17.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 18 47

İsmet İnönü Bulvarı No: 7, Salamis Yolu, Sulu Çember yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

17.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

17.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

17.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

 

ALT MESARYA BÖLGESİ:

HOCANIN ECZANESİ

17.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 82 22

Belediye Dük No:1 Vadili

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

17.08.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

17/08/2024 08:53
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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