Nöbetçi Eczaneler (17 Ocak 2025)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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17/01/2025

Nöbetçi Eczaneler (17 Ocak 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

17.01.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 45 65

Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa

***

MALEK ECZANESİ

17.01.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 92 70

Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Marmara Dış Kapı No: 16 A, İstanbul Perde yanı Marmara Bölgesi, Lefkoşa

***

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

17.01.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 76 76

Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

GİRNE ECZANESİ

17.01.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 14 47

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

***

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

17.01.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 816 01 23

Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

***

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

17.01.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 822 32 02

Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ASLI EREN ECZANESİ

17.01.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 47 47

Ziya Gökalp Cad. No: 41, eski Belça Süpermarket yolu, Bitirim Ayakkabı yanı, Gazimağusa

***

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

17.01.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 38

Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

17.01.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DİLAN PUL ECZANESİ

17.01.2025 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

17.01.2025 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

17.01.2025 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

SAKİNER ECZANESİ:

17.01.2025 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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TAGS: haber, kıbrıs
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