Nöbetçi Eczaneler (17 Ocak 2025)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
17/01/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
17.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 45 65
Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa
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MALEK ECZANESİ
17.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 92 70
Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Marmara Dış Kapı No: 16 A, İstanbul Perde yanı Marmara Bölgesi, Lefkoşa
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SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
17.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 76 76
Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
GİRNE ECZANESİ
17.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 14 47
Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
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MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
17.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 816 01 23
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
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NEJLA ERÇAL ECZANESİ
17.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 822 32 02
Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ASLI EREN ECZANESİ
17.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 47 47
Ziya Gökalp Cad. No: 41, eski Belça Süpermarket yolu, Bitirim Ayakkabı yanı, Gazimağusa
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AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
17.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 38
Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
17.01.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DİLAN PUL ECZANESİ
17.01.2025 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
17.01.2025 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
17.01.2025 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
SAKİNER ECZANESİ:
17.01.2025 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa